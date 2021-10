Dopo la rovinosa sconfitta contro il Liverpool, il futuro di Solskjaer al Manchester United è sempre più in bilico. Tra i favoriti per sostituirlo, Antonio Conte. Come rivela Sky Sport, ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti:"Lo United potrebbe presto partire all'assalto dell'allenatore nato a Lecce, attualmente senza panchina dopo il biennio all'Inter. Intanto, sono arrivati i primi segnali d'interesse da parte del club inglese per l'ex allenatore nerazzurro. Per Conte si tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Chelsea dal 2016 al 2018. "