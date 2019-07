Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato così del caso Lukaku: il belga è conteso tra Juve e Inter: "Lukaku? Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non è un nostro giocatore, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei confronti del giocatore e del club. Lukaku è un giocatore dello United, sappiamo che c'è il mercato in atto e il club sta lavorando per cercare di completare la rosa tra cessioni e acquisti però come ho sempre detto c'è molta fiducia nel club. Per me in questo momento la cosa più importante e che voglio rimarcare è che sono contento di come stiano lavorando i miei giocatori. Secondo me stiamo lavorando cercando di creare qualcosa di solido. È inevitabile che poi andremo a completare la rosa ma l'importante è che chi arrivi, si integri bene, con la mentalità che c'è oggi in questo gruppo di ragazzi".