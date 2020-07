L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte ha parlato a InterTv per presentare la sfida di domani che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina.



SERIE A COMPETITIVA - "Che il campionato sia diventato più competitivo è una cosa certa. Lo è anche vedendo i risultati della altre, il lavoro fatto per migliorare le rose e gli investimenti. Bisogna pensare che per la Champions League su 7 squadre solo 4 potranno partecipare. Noi dobbiamo sicuramente migliorare, perché l’ambizione del club è ottenere la qualificazione in Champions ogni anno, ma anche essere sempre più competitivi per poi puntare allo Scudetto".



LA JUVE - "Penso che sia giusto guardare alla Juventus. Sta dominando in Italia, questo è il non scudetto consecutivo che vince. Loro sono i migliori e in maniera importante rispetto agli altri. Per migliorare devi cercare di guardare a cosa fanno i migliori"