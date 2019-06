di Alessio Salerio

Le strade di Mauro Icardi e della Juventus sembrano destinate a incontrarsi nella prossima estate di mercato. Che l'Inter abbia di fatto messo l'argentino sulla lista delle cessioni, in particolare dopo che Antonio Conte ha dato un potente "alleato" in questo senso alla volontà già molto chiara di Beppe Marotta, appare ormai assodato. I nerazzurri, però, farebbero ben volentieri a meno di rinforzare la diretta rivale per lo scudetto in vista della prossima stagione con uno tra i centravanti più forti nel panorama internazionale. Eppure, la Juventus sembra l'unica pista davvero possibile per il futuro di Maurito.



NAPOLI E ROMA - La Roma ha provato in tutti i modi a convincere Icardi, per poi affrontare la trattativa con l'Inter conscia dell'apprezzamento di Conte per tanti dei nomi di casa giallorossa: Alessandro Florenzi e Aleksandr Kolarov sulle rispettive fasce di competenza, Edin Dzeko per l'attacco, proprio al posto dell'ex capitano nerazzurro. L'argentino, però, sembra non volerne sapere di trasferirsi nella capitale. E il Napoli, restante alternativa per il futuro di Icardi, si è chiamato fuori dopo le parole odierne del presidente Aurelio de Laurentiis: "Icardi non lo compro".



E LA JUVE... - Senza concorrenza, la Juventus potrebbe anche procedere con un colpo al risparmio per un attaccante della qualità di Icardi. Le voci che portano all'estero, con Atletico Madrid e Paris Saint-Germain in corsa, sembrano essersi attenuate di fronte alla volontà di Maurito di restare in Italia. E in Italia ci sono soltanto i bianconeri, che vorrebbero, se possibile, evitare di procedere a uno scambio con Paulo Dybala. Se la volontà di Conte e Marotta resterà quella di cederlo a tutti i costi, per Icardi potrebbero presto spalancarsi le porte di casa Juventus.