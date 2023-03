Ha fatto il giro del web il video che immortala il tecnico del Tottenham Antoniosu un volo della compagnia aerea low cost. I tifosi si sono scatenati interrogandosi come potesse essere su un volo low cost nonostante iannui percepiti dal club inglese. Altri lo hanno preso in giro per questa decisione. Tra gli appassionati di calcio però c'è anche chi lo rimpiange e addirittura chi lo vorrebbe nuovamente sulla panchina della. Il contratto di Conte con gli Spurs infatti è in scadenza al termine della stagione attuale. In gallery le reazioni dei tifosi.