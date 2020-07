Le parole di Antonio Conte nel post Roma-Inter non hanno fatto piacere alla società. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Va certamente sottolineato come l’uscita dell’allenatore, nel complesso, non abbia fatto troppo piacere ai dirigenti, anche perché non tutti i risultati possono essere spiegabili con un giorno in più o in meno di riposo rispetto all’avversario. Ma la questione, va detto, non ha fatto alzare la temperatura tra società e allenatore: ieri Marotta e Conte si sono regolarmente visti ad Appiano e sull’argomento non c’è stato modo di tornare, segno che non era questione di primaria importanza. Quel che va evidenziato è la voglia di Conte di stimolare tutte le componenti societarie a una crescita sotto ogni punto di vista: mercato, politica sportiva, gestione delle risorse e di tutto ciò che solo apparentemente viene considerato distante dai risultati del campo".



GIA' ACCADUTO - Sfoghi, quelli del tecnico nerazzurro a cui Marotta è abituato. E non solo lui. Già alla Juve, al Chelsea e in Nazionale aveva alzato il tiro per commentare i calendari delle squadre che allenava. Alla Juve avvenne nel 2013, sempre dopo una trasferta contro la Roma che seguiva le partite di Firenze e Glasgow, contro il Celtic, in Champions League: "Penso che sarebbe stato più normale mettere Roma-Juventus la domenica sera, o anche il lunedì - disse -. Avere un giorno in più di recupero. Perché facciamo sabato, martedì e dobbiamo giocare ancora in anticipo il sabato? Per quale motivo? Che senso ha? Un giorno in più in periodi come questo per noi diventa fondamentale. Perché c’è tutta questa fretta di far giocare la Juventus?". Una storia già vista.