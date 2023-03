Dopo la gara contro il Southampton in conferenza stampa Antoniosi è sfogato. Le sue parole:"Non siamo una squadra. Siamo undici giocatori che scendono in campo. Vedo giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutarsi e non mettono il cuore. Fino ad ora ho cercato di nascondere la situazione, ma adesso basta. Non c’è fuoco, nessun desiderio. Devi averlo in ogni momento. Quando non sei una squadra, non puoi migliorare".