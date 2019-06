Mauro Icardi è ogni giorno più lontano da un futuro all'Inter. L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra ha di fatto scritto la parola fine sulla sua avventura a Milano e la Juventus è pronta a chiudere il colpo nella prossima estate di mercato. In questo senso, i recenti sviluppi aiuteranno i bianconeri a strappare un prezzo di saldo per l'attaccante argentino. L'agente Wanda Nara, addirittura, potrebbe chiede che Icardi venga liberato a parametro zero, come riportato da La Repubblica, anche se l'Inter non è ovviamente d'accordo. In attesa del ritiro del prossimo 8 luglio, insomma, la situazione è incandescente.