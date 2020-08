1









Altra sconfitta, altro sfogo. Antonio Conte non ha escluso l'addio all'Inter durante le dichiarazioni rilasciate a pochi minuti dal ko contro il Siviglia nella finale di Europa League. Secondo Sky Sport la società e l'allenatore si incontreranno la settimana prossima, e se Conte decidesse di lasciare l'Inter, Massimiliano Allegri è il favorito per sostituirlo sulla panchina nerazzurra. Beppe Marotta pescherebbe quindi un altro ex juventino col quale ha già lavorato in bianconero.