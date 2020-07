Il giorno dopo il pareggio tra Roma e Inter, si continua a discutere per lo sfogo di Antonio Conte nel post partita. Stavolta l'allenatore si è lamentato del calendario: "Folle" l'ha definito, lamentandosi del fatto che i nerazzurri avrebbero meno giorni di riposo rispetto ai propri avversari, soprattutto nella fase decisiva del campionato. Conte è stato protagonista di un pesante sfogo nel quale ha sottolineato che "se vola uno schiaffo lo prende solo l'Inter".



GIORNI DI RIPOSO - La classifica dice Inter 72 punti, Juve 77. -5 dalla sua ex squadra e uno scudetto - quasi - del tutto sfumato. Anche per colpa del calendario, dice lui. Ma siamo sicuri che questa storia regge? Nella fase post lockdown l'Inter ha perso una partita pareggiandone tre, compresa quella di ieri contro la Roma. Prima della sfida dell'Olimpico, aveva ottenuto un 3-3 con il Sassuolo che prima di quella partita aveva giocato lo stesso giorno dei nerazzurri (21 giugno); poi ha perso 1-2 a in casa contro il Bologna, che prima del trionfo a San Siro aveva pareggiato con il Cagliari il 1° luglio: stesso giorno e stesso orario della goleada dell'Inter rifilata al Brescia; e ancora: lo stesso giorno in cui l'Inter perde con la squadra di Mihajlovic il Verona esce sconfitto da Brescia, poi, quattro giorni dopo, i nerazzurri pareggiano 2-2 con l'Hellas. AVVERSARI - Tre esempi nei quali i giorni di riposo dell'Inter sono gli stessi delle altre squadre, a differenza di quello che diceva Conte. I nerazzurri hanno perso definitivamente il treno scudetto anche per gli errori dell'allenatore, che - a proposito di calendario - dalla ripresa del campionato ha avuto partite non impossibili: Sampdoria, Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna, Verona, Torino, Spal. E' chiaro che, per vincere, le grandi prima o poi vanno affrontate. Lo sa bene la Juve, che nelle ultime cinque di campionato si ritrova due big match contro Lazio e Roma. Ma la colpa non è di chi ha stilato il calendario...