Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Genoa



Stasera guarderà il Milan?

“Il calcio è la mia passione e guarderò la partita”.



Prova di maturità superata?

“La squadra sta crescendo, i ragazzi hanno capito quando aggredire alti e che zone di campo occupare. I ragazzi stanno crescendo ma come avevo detto dopo il derby, aspettiamo le gare contro Genoa e Parma. Non deve essere il big match a farci tenere le antenne dritte se vogliamo fare qualcosa di bello e dare soddisfazione al popolo nerazzurro”.



La ferocia di oggi nasce da quel patto scudetto?

“Non c’è stato un patto scudetto, ma quando alleni o gioco all’Inter, devi avere la convinzione di vincere perché la storia del club parla chiaro. Sono anni che l’Inter non vince, l’anno scorso ci siamo andati vicini nonostante fosse il mio primo anno. Quest’anno l’uscita dalla Champions ci ha imposto una introspezione e abbiamo capito che bisognava alzare il livello di tutti per essere più competitivi”.



L’anno scorso a questo punto avevate 3 punti meno della Juve, adesso siete a +10.

“Già l’anno scorso c’era stata una crescita perché gli anni precedenti c’erano venti punti di distacco tra l’Inter e la Juve. Quest’anno stiamo proseguendo nella crescita. La Juve deve essere il nostro parametro, ci dice dove siamo. Stiamo facendo qualcosa di bello, ma mancano 14 partite e dobbiamo proseguire con la consapevolezza che la squadra è cresciuta. C’è empatia tra noi”.



I problemi societari vi hanno maggiormente unito?

“Quando giochi all’Inter, per tradizione e rispetto della storia, devi concentrarti sul campo. Io devo incidere su quelle che sono le mie facoltà di incidere. Dove non possiamo incidere è inutile anche andare a perdere energie. I calciatori sanno su cosa dobbiamo concentrarci”.



Farai turnover col Parma?

“C’è tutto il tempo per recuperare, dobbiamo pensare partita per partita. Abbiamo grande rispetto per il Parma”