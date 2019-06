Parole e risposte, anche sul suo passato alla Juventus. Antonio Conte è pronto a svolgere il primo giorno interista sul campo, dopo aver deciso di restare a Milano per le 'vacanze' e dopo i continui incontri nella sede centralissima di Milano della società nerazzurra. Insomma, praticamente ci siamo. Mancano solo le divise ufficiali e... le prime parole. Che vogliono sentire tutti: tifosi dell'Inter e tifosi della Juventus. Quando ci sarà? Non c'è da pazientare tantissimo, Conte sarà presentato il prossimo 7 luglio, proprio nella nuova sede della squadra presieduta da Zhang. Il giorno dopo, l'Inter partirà per Lugano per il ritiro estivo. Si fa sul serio: sta per partire la nuova stagione.