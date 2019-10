Antonio Conte è pronto a sfidare la Juventus per il suo primo derby d'Italia da nerazzurro. Da giocatore, nel centrocampo bianconero, Conte è stato il calciatore più espulso nella storia di Inter-Juventus, nonché unico a essere cacciato per due volte. Nel 1993 arrivò il rosso per fallo da ultimo uomo sul nerazzurro Ruben Sosa, mentre nel 2002 in seguito a una rissa con Morfeo. Insomma, Conte ha sempre vissuto con emozione e tensione questa sfida, ma oggi la prospettiva sarà insolita, lontana dalla Juventus.