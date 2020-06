Il Premier Giuseppe Conte parla in conferenza stampa: ​"Tutta Italia ha risposto, dalla Sicilia alla Lombardia. Abbiamo fiducia in vista delle decisioni delle prossime settimane. Colgo un rinnovato entusiasmo, bene ritrovarsi e sorridere. Ma dobbiamo accettare ancora sacrifici e modificare lo stile di vita. Facciamo attenzione", ha dichiarato. ​"Dobbiamo rispettare il distanziamento e usare, dove necessario, la mascherina. Non abbandoniamo le precauzioni.​ Dobbiamo concentrarci sul brand Italia nel mondo, per consentire ai turisti stranieri di tornare da noi. La fase acuta dell'emergenza sanitaria è alle spalle, ora dobbiamo fronteggiare emergenza economica e sociale. Abbiamo stabilito manovra da 80 miliardi di euro".