Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi e l'Inter non ha i soldi per cambiare allenatore. Il tecnico tiene prigioniero il club con il suo contratto fino a giugno 2022 con un ingaggio da 12 milioni di euro netti all'anno. E a libro paga c'è pure Spalletti fino al prossimo 30 giugno. La speranza di molti tifosi è che allora sarà ancora disponibile Allegri, sempre il più voluto. Marotta, che ha voluto Conte, continua a ribadirgli fiducia in pubblico. Ma... Se la squadra non darà segni di risveglio, nonostante tutti i problemi legati all'ingaggio di Conte e al bilancio, la società non potrà che intervenire. E' quanto scrive Tuttosport, che apre anche alla soluzione "alla Pirlo" con Cambiasso. Ma Zhang e Marotta hanno già pronta la carta su cui puntare: è la stessa che era pronta a essere giocata lo scorso 25 agosto se a Villa Bellini si fosse sancito l'addio con Conte, Massimiliano Allegri.