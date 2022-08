Le parole di Antonionel post Chelsea-Tottenham:"Penso che le esultanze, da ambedue i lati, siano state davvero buone (scherza, ndr). Le corse, i salti, la situazione va capita perché era una partita importante per entrambe le squadre. L'arbitro mi ha mostrato il cartellino rosso, ma credo non abbia compreso la dinamica di quanto accaduto. Lo accetto, ma non era un gran problema. C'era un problema tra me e l'altro allenatore, non con l'arbitro".