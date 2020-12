Secondo quanto riportato da Repubblica, "Pirlo è convinto che la notte rosa di Champions farà da fionda per la corsa allo scudetto, ma pure Conte dev’essere persuaso che la sua notte nera finirà per avvantaggiarlo in campionato". O meglio: "l'incapacità" nella gestione di Serie A e Champions, per il quotidiano, è "acclarata". Gli scudetti con Juve e Chelsea, infatti, li ha vinti in stagioni senza coppe. E l'unica finale internazionale l'ha raggiunta l'anno scorso, quando gli ultimi turni si sono giocati e il campionato era finito. Dunque, il fatto di non essere arrivato in Europa League diventa di per sé una sorta di benedizione. Conte può fare il Conte.