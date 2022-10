Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Kwadwoè tornato a raccontare un aneddoto relativo alla prima esperienza sulla panchina bianconera di Antonio, accostato con insistenza alla. Ecco le sue parole: "Il primo ricordo è il finale della stagione 2013-14. Avevamo vinto lo scudetto con qualche giornata d’anticipo, ma Conte non ne voleva sapere di rilassarsi. Ci voleva ancora sul pezzo al cento per cento perché voleva a tutti i costi tagliare il traguardo dei 102 punti. Alla fine ci siamo riusciti ed eravamo tutti molto soddisfatti. Conte è così, è un grande allenatore e un motivatore eccezionale: tanto in allenamento quanto in partita non ti fa mai rilassare. Vuole sempre andare al cento per cento ed è lui il primo a dare l’esempio. E poi cura molto i dettagli: con lui puoi sbagliare un passaggio, ma non una posizione".