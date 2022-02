Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato alla vigilia del quarto turno di FA Cup del Tottenham contro il Brighton. Ecco le sue parole: “I giocatori partiti in prestito? Giusto. Sicuramente è stato strano mandare in prestito quattro giocatori e a gennaio, ha mostrato che qualcosa è andato storto in passato. Forse ci sono stati degli errori in passato. Devi comprare giocatori per rinforzare la tua squadra, ma se mandi via i giocatori che hai comprato negli ultimi due o tre anni significa che hai fatto qualcosa di sbagliato in passato”.



KULUSEVSKI E BENTANCUR - “Kulusevski e Bentancur stanno bene e per questo domani sono disponibili, sicuramente. Titolari? No perché hanno bisogno di lavorare con la squadra per un periodo. Possono aiutarci molto". KULUSEVSKI - "Riguardo a Kulusevski, è un buon giocatore, è molto giovane, è un grande talento e può giocare come un numero 10 con gli attaccanti, come numero 9, ma allo stesso tempo ha il potenziale per fare l'esterno destro, lui ha qualità. Gli piace attaccare, è bravo nell'uno contro uno per creare occasioni per i compagni. Un buon acquisto per noi".