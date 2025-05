Corriere - Conte ha scelto la Juventus da mesi: il retroscena sulla telefonata di Chiellini

Getty

Conte-Juventus: il retroscena sulla telefonata di Chiellini

. Lo racconta Il Corriere della Sera, che riporta anche un curioso retroscena legato a una telefonata ricevuta ieri dal tecnico da parte di, evidentemente sempre più centrale nella dirigenza bianconera.Dopo la serata di festa trascorsa su una terrazza a picco sul mare di Posillipo e in attesa della visita in Vaticano prevista per oggi, Chiellini ha voluto congratularsi con il suo ex allenatore per la vittoria dello Scudetto, lasciando intendere che il ritorno alla Juventus sia ormai solo una questione di tempo. La chiamata, arrivata nelle prime ore del giorno con il pretesto degli auguri, ha simbolicamente interrotto l'incontro tra Conte e il, che nelle scorse settimane sembrava avvicinarsi a un'intesa. La presenza della Vecchia Signora, insomma, è forte e concreta: il club bianconero è pronto ad accogliere nuovamente l'allenatore salentino, nonostante in molti stiano provando a fargli cambiare idea.

Conte-Juventus: parla l'agente di Di Lorenzo

Sul tema si è espresso anche, agente del capitano azzurro, intervenuto ai microfoni di TeleVomero: "L'allenatore ha deciso di andare via il 1°febbraio", ha sostenuto il procuratore, confermando così indirettamente l'indiscrezione del Corriere. "Lui ama la città, ma per me da quella data si è fatto delle idee, e chi lo conosce sa che a quel punto va per la sua strada. Credo che nelle trattative per Marianucci e De Bruyne il tecnico non sia stato coinvolto. Il Napoli se n'è reso conto, non si farà trovare impreparato".Per quanto riguarda il futuro della panchina azzurra, Giuffredi si è espresso in questi termini: "Per me viene Allegri, ma se Inzaghi dovesse andare in Arabia gli si potrebbero aprire le porte dell'Inter. De Bruyne non è un'operazione da Napoli: il club ha fatto sempre operazioni oculate, proiettate al futuro. L'acquisto di De Bruyne è per il presente e per farsi trovare pronti con un grande nome. Altri nomi per la panchina? Potendone inserire un secondo, faccio quello di Fabregas che è secondo me è un tecnico che piace molto al club azzurro. Lo spagnolo sarebbe spendibile solo come alternativa, ma la medicina giusta per il Napoli è Allegri. Qualora andasse via Conte, bisogna chiudere subito l'ex Juve e Milan per evitare problemi e difficoltà".





