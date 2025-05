‘C’è chi la storia la scrive e chi la legge’: la frase virale di Antonio Conte che era nelle magliette della Juventus FOTO

Getty Images

“Me l'ha insegnata la mia carriera. Ripeto, io ho perso degli scudetti e ho vinto degli scudetti anche all'ultima giornata. E devo dire che ho l'esperienza giusta per far capire ai ragazzi l'importanza. Perché poi c'è un dato di fatto.. Questa è la verità. I ragazzi lo devono sapere”.Parole forti, pronunciate da Antonio Conte nel post partita di. Parole che, al netto del contesto, raccontano perfettamente l’essenza dell’allenatore salentino. Alla guida della squadra campana, Conte è ora in vetta alla classifica a tre giornate dalla fine del campionato. E la sua fame, la sua grinta, non sembrano affievolirsi col tempo.

Il precedente

Quella dichiarazione, però, ha radici profonde. Echi di juventinità che riemergono inevitabili, legati a una storia personale e professionale impossibile da dimenticare. Perché non è la prima volta che Conte parla così. C’è un precedente che racconta molto di lui.È il 18 maggio 2014. La Juventus batte 3-0 il Cagliari allo Stadium, con gol di Pirlo, Llorente e Marchisio. È il terzo scudetto consecutivo di Conte, il primo di quella serie leggendaria di nove. Ma è anche lo scudetto del record: 102 punti, un primato ancora imbattuto. E a fine partita, durante i festeggiamenti, il tecnico indossa una maglia simbolica: “C’è chi legge la storia e chi la scrive”.Oggi, dieci anni dopo, Antonio Conte è ancora lì. Cambiano le squadre, cambiano i colori, ma resta la stessa ossessione: vincere. Perché solo chi vince scrive davvero la storia. Gli altri – come lui stesso ha ribadito – possono solo leggerla.