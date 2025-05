Conte-Juventus, Sabatini: 'Ad oggi è meglio il Napoli...'

2024 Getty Images

Negli studi di Pressing, in onda ieri sera su Mediaset,si è espresso anche sul futuro di, che sembra molto vicino alla e nei prossimi giorni incontrerà il Napoli per il summit dal quale si deciderà il suo futuro: "È evidente, lo dicono gli ultimi anni, che il posto migliore tra Napoli e la Juventus ad oggi è Napoli", le parole del giornalista. Per quanto riguarda il Napoli, tutti pensano che questo scudetto sia un miracolo, ma ha statistiche precise dal Triplete in poi. Se le si leggono si scopre che non è casuale. La Juve poi ha anche diversi giocatori in prestito da gestire…".

Ad ogni modo, stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, sul fronte Conte cresce giorno dopo giorno l'ottimismo del club bianconero, la cui idea è quella di costruire un progetto triennale, serio e strutturato. Prima, però, sarà necessario liberare Igor Tudor, attraverso il pagamento della clausola rescissoria prevista nell’accordo firmato lo scorso marzo, proprio per lasciare spazio a eventuali sviluppi futuri. A seguire, la trattativa con il tecnico salentino potrà entrare nel vivo.