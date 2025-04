Corriere della Sera - Conte torna alla Juventus? 'In società c'è chi ci pensa'

Marco Luzzani

Juventus-Conte: in società c'è chi lo vorrebbe

ma se Tudor centrasse l'obiettivo, dimostrando un buon feeling con squadra e campo, difficilmente si comprenderebbe l'esigenza di un'ulteriore sterzata.



Cosa succede tra Conte e il Napoli

Tra Tudor e la Juventus, se le cose dovessero andare bene come in queste prime settimane, forse, l'unico vero ostacolo potrebbe essereTra le correnti di pensiero che sempre spirano nelle stanze di una grande società, come riferisce il Corriere della Sera,uno che offre scorciatoie per la vittoria. Nessun altro allenatore potrebbe offrire alla Juve le stesse garanzie dell'attuale allenatore del Napoli, per curriculum e, soprattutto, storia vincente bianconera, declinata in ogni sua essenza, da capitano a tecnico.Dopo anni in cui Conte è puntualmente accostato alla Juventus, mai come in questo caso l'ipotesi del ritorno non sembra irrealistica. Proprio perché. Ovviamente, la condizione primaria è che Conte lasci il Napoli, con cui ha un accordo fino al 2027. Aurelio De Laurentiis senza dubbio farà tutto per evitare l'addio anticipato del suo tecnico, a maggior ragione se ci fosse il concreto "rischio" che torni a Torino.