Conte-Juventus, parla Platini: 'Bello, ma a scrivere la storia sono i giocatori'

Dopo l'evento di beneficienza Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup tenutosi ieri al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese,ha detto la sua sulla Juventus tra il campionato appena concluso e il possibile ritorno in panchina di Antonio Conte.- “Sono felice che la Juve sia riuscita a centrare il quarto posto. Del resto, Trapattoni diceva sempre che se non puoi avere la meglio sull’avversario, l’importante è non perdere. Ed è quello che hanno fatto i bianconeri: non hanno vinto, ma si sono regalati l’accesso alla Champions League. La Juve è stata al vertice d’Italia e dell’Europa per tanti anni, ma nel calcio esistono i cicli, non si può vincere sempre. Se la squadra di Tudor ha chiuso al quarto posto è perché si è meritata questo piazzamento. Oggi tornare competitivi ai massimi livelli è più complesso”.

Conte-Juventus, le parole di Platini

- “Antonio rimane una figura importante nell’immaginario bianconero: se tornasse a Torino sarebbe bello, visto quello che è riuscito a fare a Napoli. Ma non voglio immischiarmi mettendo bocca sui piani della società. Ora c’è Tudor, un buonissimo tecnico. In ogni caso, penso che a scrivere la storia dei club non siano gli allenatori, ma i giocatori. Per tornare a vincere la Juve deve poter contare su profili forti”.- “Chi vedo favorita tra Inter e Psg? A essere sincero, non ho seguito molto i nerazzurri negli ultimi anni, quindi mi verrebbe difficile esprimere un giudizio. Conosco bene il Psg: da quando c’è Luis Enrique hanno incominciato a esprimere un bel gioco. È piacevole vederli in campo. Le finali sono gare secche, può succedere di tutto. Di certo, farò il tifo per i parigini”.