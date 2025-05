Tutti i messaggi di Conte alla Juventus

AFP via Getty Images

I messaggi di Conte alla Juventus e al Napoli

Eccoci qua, di nuovo, a parlare d i Questa volta però non si tratta solo di una grande suggestione, come è accaduto già negli anni passati. Rispetto a tutte le altre volte in cui si è fatto avanti lo scenario di un ritorno del tecnico a Torino, c'è una grandissima differenza.Mentre per Conte, passano le stagioni ma non cambia quello sguardo particolare che ha sempre dato ai bianconeri. Fosse stato per lui d'altronde, il ritorno si sarebbe già concretizzato da tempo.Intanto, tra Conte e il Napoli i segnali di distacco sono sempre più evidenti e alla luce del sole. Se ci sarà la rottura definitiva o si ricomporrà la situazione, che oggi sembra difficile da poter far rientrare, si saprà solo dopo Napoli-Cagliari. Non ci sarà più modo infatti di posticipare il tanto atteso incontro tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis.i. Per ora, si deve "accontentare" dei messaggi che Conte ha dato in quest'ultimo periodo ma anche un po' più in là nel tempo.Nelle ultime settimane si sono susseguite le dichiarazioni "polemiche" o almeno critiche nei confronti del suo attuale club e dell'esperienza in generale che sta affrontando. Le ultime poche ore fa, post pareggio a ParmConte ammette di essere "sfinito",Un mese fa era stato ancora più diretto sull'avventura a Napoli: "Questione di ambizione, possibilità, mentalità? Il tecnico si riferiva probabilmente ad alcune gestioni dentro e fuori dal campo che secondo lui ne hanno condizionato la seconda parte di stagione.; conosce ogni aspetto dell'ambiente bianconero e già prima di arrivare saprebbe probabilmente cosa si può e cosa non si può fare, non ci sarebbero brutte sorprese.Conte ha avuto da ridire però non solo per ciò che riguarda strettamente il calcio giocato ma anche per le strutture, tema su cui aveva messo il focus fin dall'inizio della sua esperienza al Napoli:Ne prendiamo atto, restiamo zitti e continuiamo a lavorare. Se magari rifacessero i campi saremmo più contenti”. Questione che alla Juventus non dovrebbe affrontare, visto gli investimenti fatti dal club in questi anni sulle strutture.Tornando all'estate scorsa, appena arrivato in città, durante la preparazione estiva, C, ha spiegato poi subito dopo. Si tratta solo di rispetto nei confronti di una sua ex squadra o qualcosa di più? La Juve per Conte non potrà mai essere come le altre squadre in cui è stato. E quella era stata l'ennesima dimostrazione.A novembre 2024, quando era libero, Conte si pronunciò così su un ritorno alla Juventus:. Difficile pensare a dichiarazioni più chiare di queste. Fu un messaggio esplicito alla società bianconera, che però qualche mese dopo, decise di "ignorare" sposando il progetto Thiago Motta.E a proposito di ricordi e passato che torna, nel 2023, in un'intervista su Rai2, Conte ammise quale è stata la scelta che più ha rimpianto da allenatore:Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi...". Le prove di riavvicinamento da parte di Conte partono da lontano. E la Juventus magari ancora non è andata incontro al tecnico, ma sicuramente non si sta allontanando. Rimane ferma, ma con la testa girata indietro.