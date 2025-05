Tuttosport - Conte-Juventus, sì ma... La prima alternativa è Mancini

sembra a un passo (di nuovo) dalla Juventus . Per consentire ai tifosi bianconeri di esultare per il ritorno "a casa" del tecnico salentino, però, bisognerà aspettare almeno il suo summit con il Napoli, che si ipotizza possa avvenire già a brevissimo, dopo la full immersion di 48 ore tra il giro sul bus scoperto sul lungomare e la visita di domani al Papa. Difficile, comunque, che l'allenatore cambi idea: i rapporti con Aurelio De Laurentiis si sono incrinati soprattutto per via di alcune mosse di mercato che lo hanno preso in contropiede, fino all'abbraccio quasi glaciale in campo nella serata dei festeggiamenti in campo allo stadio Maradona dopo la vittoria contro il Cagliari.

Conte-Juventus: le alternative se salta la pista

Il destino di Conte, in sostanza, sembra già scritto. Ma ciò non significa che la Juventus sia certa al 100%, ad oggi, di poter ripartire proprio con lui, che sicuramente ha sul tavolo anche altre proposte. E allora, stando a quanto riportato da Tuttosport, anche il club bianconero ha pronta un'opzione B, nel caso in cui le cose dovessero prendere una piega inaspettata: alla finestra, con il telefono ben in vista, c'è, mentre sullo sfondo si staglia la figura di, che potrebbe rientrare in Italia a fine stagione dopo l'esperienza in Arabia Saudita.Tant'è, questo è quanto dicono le cronache. Che però, come abbiamo già raccontato, parlano anche di un serio pressing su Conte da parte della Juventus, che comunque non vuole accelerare l'affondo né firmare sgarbi. Ergo, prima l'allenatore leccese dovrà sciogliere il proprio legame con il Napoli, con il quale ha ancora un contratto valido per altre due stagioni, e solo dopo questa mossa ecco che il club bianconero si presenterà per l'assalto finale. Non resta che aspettare, dunque, ma la strada sembra tracciata. E con essa pure la via alternativa, ché non si sa mai nel calcio…





