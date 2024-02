Massimo, a TMW Radio, parla die della: "Prandelli dice che è il n.1 in Italia? I due più forti allenatori sono Spalletti e Conte per me. E dico solo questo. Se sei al Milan e alla Juventus e devi scegliere l'allenatore, scelgo Conte"."Se fossi alla Juve non avrei alcun dubbio di riportare Conte. Non solo perchè ridò motivazioni all'ambiente, ma anche perché è un usato sicuro per ritornare a vincere in fretta. Dopo tre anni di Allegri hai speso tanto, non quest'anno, e hai vinto zero. Io riporterei uno che sa mettere le mani in un ambiente che conosce. Magari è uno un po' ingombrante, ma per tornare a vincere fai questo e altro. Thiago Motta sarebbe una scelta differente".