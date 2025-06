Conte a Sky: "Mai avuto un accordo con la Juve: ho rifiutato categoricamente"

Getty Images

Le parole di Conte sulla Juventus

Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, parlando a BuffaTalks. L'allenatore del Napoli ha toccato tanti argomento, partendo dalle sue prime esperienze sulle panchine di Siena, Bari, e Lecce. Non è mancata occasione per parlare anche della, sia dei tre anni alla guida dei bianconeri sia della situazione delle ultime settimane.In particolare l'allenatore salentino ha smentito un presunto accordo con la Juve nelle scorse settimane, spiegando di aver rifiutato categoricamente di parlare con qualunque altro club.

"No, assolutamente io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente. Io a chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: “Signori, non incontro niente e nessuno, non parlerò con niente e con nessuno fino a quando non avrò parlato con il Presidente”."Per me la Juventus è, era e sarà sempre la Juventus. Quindi nessuno, come ho detto, anche col Lecce, potrà mai inficiare il mio sentimento nei confronti della mia storia, di dove sono cresciuto. Mi dà fastidio perché tante volte dietro il mio personaggio tanti ci marciano. Tanti sono degli avvoltoi, perché comunque mi rendo conto che il mio nome è diverso rispetto a tanti".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui