Conte-Juventus, i giocatori del Napoli sono già 'rassegnati': il retroscena

Conte-Juventus, il retroscena sui giocatori del Napoli

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport,è già proiettato verso una nuova esperienza alla Juventus , per quanto al momento tutti i suoi pensieri siano rivolti all'ultima giornata di campionato in cui punta a conquistare lo scudetto con il suo. Il suo, ormai, è un pensiero fisso, di cui è ben consapevole anche Aurelio De Laurentiis che aspetta solo che il tecnico esca allo scoperto, in vista di un imminente confronto che con tutta probabilità sarà decisivo.Il quotidiano riferisce poi anche un retroscena colto direttamente dall'interno della squadra partenopea: alcuni calciatori della rosa di Conte avrebbero riferito ai loro rispettivi entourage come negli ambienti societari si parli già del prossimo arrivo a Castelvolturno di, uno scenario che spingerebbe definitamente Conte verso Torino. Per quanto riguarda il livornese, nei giorni scorsi è circolata proprio l'indiscrezione di un primo contatto con lo stesso De Laurentiis nel contesto degli Internazionali di tennis a Roma, un incontro propedeutico a quelli "ufficiali" che dovrebbero essere programmati a breve.