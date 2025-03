Repubblica - Conte è il sogno dei tifosi Juve: Giuntoli non gradisce (ma adesso anche lui è in discussione)

Getty Images

Sul banco degli imputati, ora, c'è anche. Che non diversamente da, come scrive l'edizione odierna de La Repubblica, rischia di essere messo in discussione a sua volta, dopo la disastrosa seconda parte di stagione della, che adesso avrà un paio di mesi per invertire la rotta e provare almeno a raggiungere l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico italo-brasiliano, ora, ha una spada di Damocle sulla testa, e sa bene che la sfida di sabato 29 marzo contro il Genoa sarà decisiva: in caso di sconfitta, sarà addio anticipato

Conte può sostituire Thiago Motta alla Juventus?

Le alternative

Ad ogni modo, come scrive sempre il quotidiano, è sempre più improbabile che la sua esperienza in bianconero possa continuare oltre questa stagione, considerando quanto la fiducia reciproca si sia assottigliata in questi mesi in cui tutti hanno fatto fatica a capirsi l'un l'altro. Ma se Thiago Motta, che ha ancora l'appoggio di, non sarà confermato, chi potrebbe prendere il suo posto? I nomi, come sempre in queste circostanze, abbondano. Ma il "pallino" dei tifosi sembra essere solo uno, quell'che tuttavia non è in buoni rapporti con Giuntoli, il quale però rischia a sua volta di essere messo in discussione, come anticipato, facendo dunque traballare un eventuale parere ostativo.è disponibile fin da subito, ma il pubblico non gradisce.piace un po' a tutti, ma rappresenterebbe comunque una sorta di restaurazione dopo aver immaginato con Thiago un futuro diverso. Thiago al quale adesso tocca ancora salvare il salvabile, mentre su di lui continua a ricadere buona parte delle colpe degli attuali disastri. Che ora, però, agli occhi di molti sono divise con lo stesso Giuntoli, ritenuto responsabile, insieme al resto della dirigenza, degli errori compiuti durante il mercato estivo (e pure in quello invernale), con il risultato di un ambiente sfaldato e una squadra incapace di reagire alle difficoltà durante il girone di ritorno di campionato, un po' come successo nei due anni di Massimiliano Allegri. E se pure il dt finisce nella bufera, beh la questione non può che essere destinata a complicarsi…





