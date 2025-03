Conte-Juventus, l'incertezza di Manna preoccupa il Napoli: la posizione del club bianconero

Marco Luzzani

Quale sarà il futuro di Antonio Conte?

Il presente di Antonio Conte si chiama "finale di campionato", otto partite che il Napoli dovrà vivere con l'obiettivo di credere nello scudetto fino all'ultimo. E il tecnico, che è tornato alla vittoria battendo il Milan per 2-1 e mantenendo quindi il distacco invariato dall'Inter (sopra di tre punti), non può che pensare giorno dopo giorno, settimana per settimana. Ogni domanda sul futuro non troverà risposte,E tutt'altro che scontato.

Conte alla Juve, l'idea del club



Napoli-Conte: la situazione

Conte, arrivato l'estate scorsa al Napoli, dopo aver aspettato a lungo prima di accettare la corte di Aurelio De Laurentiis,Un triennale che però non significa che il tecnico rimarrà davvero tre anni al Napoli.Lontani ricordi, quelli tra la Juventus e Conte, che si sono lasciati 11 anni fa, eppure, si sono sempre guardati a distanza. E a guardare i bianconeri è stato soprattutto lui, Antonio. Non è un mistero che Conte abbia sperato di tornare a Torino, dove tra l'altro ha ancora casa perché quando non lavora, è lì che sta. I(terza se consideriamo quella di quando era un ragazzo e aveva tutta la carriera da giocatore davanti). Chiamata che non è mai arrivata perché il club ha fatto altre scelte, soprattutto l'estate scorsa, dove si è preferito un progetto differente, puntando su Thiago Motta.Le voci sul futuro di Conte e l'accostamento alla Juve però non si fermano ed anzi, sono alimentate dalle ultime vicende. Intanto, l'esonero di Thiago Motta, il cui futuro in bianconero era già segnato da tempo ma adesso c'è la certezzaLo ha detto direttamente lo stesso Cristiano Giuntoli. Igor Tudor si giocherà le sue chance ma alla Continassa è normale che ci si stia guardando attorno per capire quale profilo è ritenuto quello giusto per ripartire e chi sarebbe a disposizione. E in questo senso, sembra esserci un passo indietro del club: dopo aver provato una strada diversa con un allenatore fuori dal mondo Juve e che rappresentava comunque una "scommessa"Questa è al momento la situazione in casa Juve e i pensieri che circolano nei piani alti. E il Napoli? Le parole di Giovanni Manna , direttore sportivo del club, hanno lasciato molta incertezza: "Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e siamo focalizzati su oggi. Ogni discorso oggi superfluo. L'anno scorso ha scelto di sposare questo progettSperanza, non certezza, di rimanere insieme. Manna, conoscendo bene Conte, è consapevole che il tecnico, come fa dopo ogni stagione, farà un'analisi a 360 gradi immaginando le prospettive future. E se Conte non è convinto al 100%, si sa, saluta e se ne va. "Restano otto partite e poi penseremo al futuro", ha risposto dopo Napoli-Milan. Tutti avvisati, Juventus compresa.