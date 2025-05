Gazzetta - Conte-Juventus, ora può scendere in campo John Elkann. E Comolli...

Calciomercato

Chiellini-Juventus, le novità

Cosa farà Comolli alla Juventus

Comolli - spiega la rosea - "sa di calcio e sarà un supporto prezioso per, uomo di conti molto più che di campo. Comolli nella piramide dirigenziale dovrebbe posizionarsi tra l’ad e, con un ruolo esecutivo alla Marotta. L’ultimo pezzetto del puzzle sarà, già capo scout alla Juventus negli anni di Paratici e Cherubini, di rientro dopo l’esperienza da diesse al Granada. Lavorerà con Giuntoli nell’area sportiva, a caccia di nuovi talenti come Huijsen, Soulé e Yildiz".Novità anche per quanto riguarda lo stesso Chiellini, che avrà un ruolo più centrale nel club di cui è stato bandiera e capitano, esattamente come Conte, e dunque sarà garante del nuovo corso insieme allo stesso Comolli. "Il rafforzamento messo in atto da Elkann, che dopo l’immissione di nuovo capitale per compensare l’esonero di Thiago Motta ha voluto altre persone di fiducia in organico, conferma il desiderio della Signora di uscire dal cono d’ombra per tornare al centro della scena", scrive ancora Gazzetta. "Dopo cinque stagioni senza scudetto è arrivato il momento di ricominciare a sognarlo e nessuno meglio di Conte può aiutare Madama a trasformare i desideri in realtà. Serviranno però garanzie, anche sul mercato, per riportarlo a casa. Magari lo stesso Elkann, che con l’ex tecnico ha rapporti diretti, potrebbe scendere in campo per convincerlo".Tornando a Comolli, il dirigente sottoscriverà un accordo triennale con la società bianconera, assumendo un ruolo chiave e fortemente operativo. Non sarà semplicemente una figura preposta alla gestione economica o alla supervisione del bilancio, dunque, ma diventerà un vero e proprio punto di riferimento per l’elaborazione del nuovo progetto sportivo della Juventus. Il suo ingresso, insomma, non avrà un valore meramente simbolico, ma segnerà un cambiamento significativo nella struttura dirigenziale del club.





