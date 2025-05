Sky - Napoli, in corso l'incontro decisivo tra Conte e De Laurentiis

Getty Images

Conte-Napoli: l'incontro decisivo

Sono ore caldissime in casa. Proprio in questi minuti è in corso un summit cruciale nella residenza del presidenteper fare chiarezza sul futuro di, per il quale si parla con sempre maggiore insistenza di un imminente ritorno alla Juventus . Dopo la visita ufficiale di questa mattina da Papa Leone XIV (che si è protratta più del previsto), il tecnico e il presidente hanno lasciato insieme la Città del Vaticano per raggiungere l'abitazione del patron azzurro.Secondo quanto riportato da Sky Sport, al tavolo del vertice sono presenti anche due figure centrali della dirigenza partenopea: l’amministratore delegatoe il direttore sportivo. Si tratta di un incontro chiave per definire la guida tecnica della prossima stagione.

Sul tavolo ci sono scenari importanti: Conte potrebbe appunto tornare alla Juventus, mentre in casa Napoli si starebbe valutando con decisione la pista che porta a, attualmente libero dopo la fine della sua avventura con i bianconeri.





