Gazzetta - Conte si avvicina alla Juventus: c'è la spinta di Chiellini, che studia da 'potenziale Marotta'

Getty Images

La suggestione ha iniziato ad assumere contorni molto più definiti nella giornata di ieri, di pari passo con le indiscrezioni rilanciate dagli esperti di mercato:può davvero tornare alla Juventus , o almeno tutto fa pensare che sia così, se non altro perché la sua esperienza alsembra già ai titoli di coda dopo la vittoria del tricolore. L'idea di riportare a Torino il tecnico pugliese, colui che ha avviato il ciclo dei nove scudetti bianconeri consecutivi, nasce in realtà già a marzo, dopo l'esonero di Thiago Motta: allora i tempi non erano maturi, per ovvie ragioni, pertanto il club ha scelto di affidarsi a Igor Tudor, che però ha capito quasi subito che la sua sarebbe stata un'esperienza destinata a finire presto.

Conte-Juventus, le ultime

Chiellini come Marotta

Stando a La Gazzetta dello Sport, ora la Juventus è un po' più ottimista ogni giorno che passa, anche perché Conte non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare "a casa". Il piano è quello di offrirgli un progetto (e un contratto) triennale, liberando nel frattempo Tudor tramite il pagamento di quella penale inserita appositamente nell'accordo stipulato a marzo. La partita, insomma, è pronta a entrare nel vivo. Merito del feeling di Antonio con il mondo Juventus e anche del suo rapporto con, suo allievo ai tempi della BBC e ora, dopo il rodaggio in società nei mesi scorsi, sempre più operativo, centrale e in prima linea anche nelle questioni dell'area sportiva.L'ex difensore, come scrive ancora la rosea, "studia da potenziale Marotta dei tempi juventini", sapendo di godere della stima della proprietà e di, con il quale lavora sempre più a stretto contatto. Ed è ben consapevole di quello che Conte potrebbe dare alla "sua" Signora, da vincente qual è e da tecnico velocissimo nel trasmettere la mentalità giusta ai suoi giocatori. Intanto, la certezza è che l'allenatore salentino è sempre più lontano dal Napoli: troppo evidente la diversità di visione con Aurelio De Laurentiis, che a sua volta sembra ormai rassegnato a imboccare una nuova strada. Stima e affetto resteranno intatti, ma a breve ci sarà da cercare un'exit strategy comune, che non comprometta appunto il rapporto umano e il lavoro svolto insieme. Dopodiché, per Conte si spalancherà davvero la strada verso il Piemonte.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui