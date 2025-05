TS - Conte aspetta la chiamata della Juventus

Getty Images

Tutto in 90 minuti,. Nella serata in cui " tutta la vita sta là, alle 20.45 ", come ricordato dallo stesso Igor Tudor, la Juventus si gioca, ma anche una parte importante della prossima. I bianconeri devono vincere per assicurarsi un posto inrischiando il meno possibile, perché i piani della prossima annata possono gettare basi ben diverse con il quarto posto., dunque si va oltre i 90 minuti decisivi. Già, perché nelle ultime settimane si è intensificata e non poco la voce che porta al ritorno di, e i segnali cominciano ad allinearsi, ma non c'è ancora nulla di definito. Ciò che resta, però, sono le parole di De Laurentiis: "Se uno soffre l'ambiente deve cambiare aria".

Conte-Juventus, la situazione

Insomma, il presidente azzurro non ha smentito un possibile addio dell'allenatore, ma dall'altra parte non l'ha nemmeno confermato. Se da un lato l'incontro fra i due sarà decisivo, dall'altro la strada potrebbe già essere definita: secondo Tuttosport, Antonio Conte sta aspettandoIl club bianconero sembra voler puntare sul suo ritorno per dare una scossa definitiva al percorso, una di quelle che negli ultimi anni non è più arrivata. E dall'altra parte Conte non vuole rimanere a guardare, anzi: l'ex allenatore della Juve, e l'accordo sembrerebbe già raggiunto, con il tecnico salentino che sembra voler tornare con il sogno di riportare un entusiasmo che a Torino si è sempre più sbiadito nelle ultime stagioni.Dal lato del Napoli, tuttavia, resta da considerare la posizione di: il presidente ha già messo in chiaro di non voler obbligare nessuno, dunque una telefonata dipotrebbe risolvere presto la situazione.La nuova Juventus comincerà a prendere forma dal match decisivo contro il Venezia. Dopodiché, però, sarà davvero difficile non guardare: l'allenatore aspetta l'incontro con De Laurentiis, poi definirà il suo futuro e quello dei bianconeri, con qualunque decisione.





