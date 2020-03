Dalle Aule del Parlamento, il Premier Giuseppe Conte parla a deputati e senatori: "La diffusione dell’emergenza coronavirus ha innescato in Italia e in Ue una crisi senza precedenti che ci sta costringendo «ad una prova durissima. Nei giorni scorsi mi ha scritto Michela, un’infermiera che lavora al reparto Covid dell’ospedale di Senigallia. Con grande dignità mi ha chiesto che i rischi che si stanno assumendo lei e suoi colleghi non siano dimenticati. A nome del governo, ma credo anche del Parlamento, dico che noi non ci dimenticheremo di voi. Ci sarà tempo per tutto ma questo è il tempo dell’azione. Il governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza. Saremo all’altezza? La storia ci giudicherà, verrà il tempo dei bilanci, tutti avranno la possibilità di sindacare. Stiamo combattendo un nemico invisibile e insidioso che entra nelle nostre case, ci ha imposto di ridefinire le relazioni interpersonali, ci fa dubitare di mani amiche".