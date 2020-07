Nel postpartita di Inter-Torino Antonio Conte è stato interpellato sul suo futuro in nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni: "Sono stato chiamato all'Inter per un progetto triennale, cercando di riportarla dove merita e portare a vincerla. Ci vuole tempo: altri anni ho sorpreso perché ho vinto subito, da Serie B a scudetto a Premier League. Detto questo, sono arrivato all'Inter con l'entusiasmo di lavorare con persone con cui avevo lavorato in passato e di cui ho fiducia. Ho intrapreso un progetto qua, che al momento è triennale e se il presidente vuole si prolungherà. Io non voglio essere di troppo: se le persone per cui lavoro sono contente, come mi dicono, non vedo perché non si possa continuare. Certo, se non dovessero essere contente...".