Domani sarà il giorno di Antonio Conte all'Inter. Non ci sono più dubbi sull'approdo del tecnico leccese sulla panchina nerazzurra: un'operazione, quella conclusa dal club di Suning, che impegnerà circa 70 milioni di euro. A riportarlo è Il Sole 24 Ore, che analizza i costi dell'ingaggio dell'ex allenatore bianconero.



QUANTO COSTA ANTONIO - Conte dovrebbe percepire circa 9 milioni netti più bonus per tre stagioni, che fanno in tutto 50 milioni tra stipendio e imposte. Il suo arrivo ha inoltre comportato l'esonero di Luciano Spalletti, legato all'Inter da un contratto con scadenza 2021 a circa 4 milioni netti a stagione. Dunque, se non si arriverà a una risoluzione anticipata, il club dovrà sostenere un costo azienda extra di altri 15 milioni. A queste somme vanno aggiunti i soldi necessari per rimpiazzare gli staff tecnici: il turnover in panchina comporterà un peso finanziario di oltre 30 milioni. Ad agevolare l'Inter potrebbero arrivare però le norme del "Decreto Crescita", in attesa della conversione parlamentare.