Alla vigilia del recupero della prima giornata di campionato contro il Benevento, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, presenta la sfida nella conferenza stampa a distanza.



Il Benevento è reduce da una vittoria in rimonta come l’Inter, che partita si aspetta e quali possono essere le insidie?

“Ci aspettiamo una partita tosta sotto tutti i punti di vista anche perché il Benevento ha vinto un campionato di B con tante giornate di anticipo e poi conosco bene il loro allenatore dal punto di vista caratteriale e per quello che riesce a far tirare fuori alla squadra. Nella prima partita hanno dimostrato carattere, quando perdi 2-0 dopo venti minuti rischi l’imbarcata e invece loro hanno reagito. Dobbiamo fare attenzione”.



Sente di avere in mano la macchina giusta per fare un bel campionato?

“Rispetto all’anno scorso sono andati via alcuni calciatori e altri sono arrivati. Sono rientrati anche prestiti. In mezzo al campo, dal punto di vista numerico rispetto allo scorso anno, abbiamo più calciatori. Anche per quelli che erano stati gli infortuni. Oggi siamo più protetti a centrocampo e questo è importante perché si affronta una stagione anomala. Mi auguro di averli tutti a disposizione come adesso”. Qual è il tuo pensiero sulla polemica dei cinque cambi?

“Non voglio entrare in questa polemica perché so che spesso e volentieri le mie parole vengono strumentalizzate. C’è chi sceglie i regolamenti e noi ci dobbiamo adeguare se sono 3, 5 o 7. Dobbiamo adeguarci, sono altri a decidere”.



Immagini un’Inter diversa rispetto alla rosa attuale?

“Io penso che da un punto di vista del mercato sia più giusto che rispondano i dirigenti. Per quello che mi riguarda, non vedo l’ora che finisca il mercato perché è inevitabile che finché è aperto, tante volte, vera o falsa che sia la notizia, può togliere serenità ai calciatori. Quando tutti sapranno che fanno parte del progetto, avranno maggiore serenità”.