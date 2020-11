3









Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, ex Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, occasione in cui si è soffermato anche sulla lotta al vertice del campionato: "Mi auguro che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti, soprattutto di chi deve dare i giudizi. Essere considerati più competitivi di squadre che vengono da un dominio assoluto in Italia (la Juventus, ndr) ha del miracoloso".