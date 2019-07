Antonio Conte entra duro. Il nuovo allenatore dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa per presentare il primo incontro dell'International Champions Cup 2019, contro il Manchester United. Ecco le sue parole, tra mercato e una frecciatina.



CONOSCO BENE - "Lukaku è un giocatore del Manchester United. Lo conosco molto bene già dai tempi in cui ero allenatore del Chelsea. Sapete bene che è un giocatore che mi piace e che per noi sarebbe importante e ci farebbe fare un salto in avanti. Oggi però Lukaku è un giocatore del Manchester United e questa è la realtà dei fatti. È la verità".



ICARDI - "Icardi? La sua situazione è chiara, come lo è stato il club. Non rientra nel progetto Inter. Non è semplice giocare senza attaccanti ad inizio stagione”.



NAINGGOLAN - "Anche lui resta fuori dal progetto'.



INTER - "Rispetto ai piani concordato con la società, siamo in ritardo sia nelle uscite che nelle entrate".