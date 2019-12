Antonio Conte ha le idee chiare. La sua Inter vuole confermarsi in vetta alla classifica di Serie A e, dopo la vittoria della Juventus mercoledì sera contro la Sampdoria, i nerazzurri devono vincere a tutti i costi contro il Genoa domani. Queste le parole dell'ex allenatore bianconero sulla partita: "E’ la più importante dell’anno. Stiamo affrontando nel modo giusto i nostri problemi, i calciatori hanno capito che serviva alzare i giri del motore. L’obiettivo nostro fin dall’inizio della stagione è sempre stato quello di diventare credibili. Chi ci affronta deve sapere che non sarà mai una gara facile. Abbiamo iniziato un percorso che comporta difficoltà e ostacoli. Ci vorrà pazienza, per primo io dovrò averne e cercare di continuare a costruire. Non devi per forza vincere per capire che stai costruendo. Può anche accadere il contrario. La vittoria inganna ed è effimera. Dobbiamo sempre guardare al percorso nel lungo periodo, per fare le cose per bene e in modo serio".