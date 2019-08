Antonio Conte ha parlato alla vigilia della trasferta di Cagliari: “Bisogna sempre gestirlo nella giusta maniera, lavorando con voglia e abnegazione. Dobbiamo continuare a lavorare nella consapevolezza che dai nostri atteggiamenti dipende il nostro futuro”.



MERCATO - “Di mercato preferisco sempre parlare con il club nelle sedi opportune e se ci saranno dei dubbi li esporrò. La rosa a disposizione è questa e siamo contenti di cercare di fare qualcosa di importante con questa rosa. Marotta ha detto che il mercato dell'Inter è chiuso”.



ICARDI - “Tutto è stato fatto nella maniera più corretta possibile. Vorrei rimanere concentrato sui protagonisti di questa stagione ma vedo che i protagonisti continuano ad essere altri e non chi invece questa stagione deve giocarla. Continuano a non esserci turbative. Poi capisco che per altri è più importante continuare a cavalcare altre cose ma noi dobbiamo essere focalizzati a ciò che accade in campo”.