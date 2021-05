Passata la Partita del Cuore, dove non ci sono state dichiarazioni sul mercato, la Juventus si trova a decidere sul proprio immediato futuro. Gli argomenti più caldi in tal senso occupano discretamente le prime pagine dei giornali. La Gazzetta dello Sport, che invero apre con un "Conte-Inter divorzio!" mette in risalto anche un "Allegri-Juve aria di nozze". Sul Corriere dello Sport si tratta del club bianconero in chiave Milan: "Donnarumma addio al Milan, c'è la Juve". Infine il titolone di Tuttosport è "Max è tornato, Paratici saluta".