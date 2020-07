1









L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter: "Ieri sono circolate voci di un esonero che la società avrebbe già deciso - si legge - . Non è così. L’esonero non è uno scenario contemplato, sia per motivi economici - Conte è legato all’Inter da un contratto ricco fino al 2022, da 12 milioni a stagione – ma soprattutto per motivi strategici, perché su Antonio la società ha centrato tutto il proprio progetto tecnico, definendolo «il nostro top player» a inizio stagione".