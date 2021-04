Per Antonio Conte, la svolta dell'Inter non è stata la vittoria con la Juventus: "Penso che ci siano stati diversi punti chiave in questa stagione, che hanno accresciuto l'autostima e ci hanno dato consapevolezza. Non è la singola partita, ma anche quando stavamo inseguendo e quando poi siamo passati in testa, perché a quel punto la pressione può mangiarti e vieni risucchiato. Questo non è accaduto, bravi i ragazzi, sono arrivati i messaggi giusti. L'attesa? Quando ti avvicini a un traguardo, l’attesa devi saperla gestire. È inevitabile che non è facile, ma penso che stiamo gestendo il tutto nella giusta maniera per cercare di non avere sorprese e arrivare in porto quanto prima. Chi lavora in Pinetina, dalla guardia al giardiniere, sa che stiamo facendo qualcosa di eccezionale”.