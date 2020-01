Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli: “Quest'Inter come la mia Juve? Difficile fare dei confronti, è molto difficile. Quello che posso dire è che il mio primo anno fu qualcosa di incredibile perché non c’era solamente il Milan con Ibra, Thiago Silva, ma anche l’Inter con tutti gli effettivi del Triplete e anche il Napoli con Cavani, Hamsik. Noi partivamo molto dietro, da due settimi posti e secondo me facemmo qualcosa di incredibile. Oggi abbiamo davanti una squadra straordinaria, negli anni ha costruito una rosa difficile da migliorare. Sarà molto più difficile, abbiamo davanti squadre che hanno lavorato e hanno aggiunto. Anche la Lazio. Bisogna cercare di lavorare, per costruire le grandi squadre ci vuole tempo. Ma come dico sempre: chi ha tempo non aspetti tempo”.