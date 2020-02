Una sceneggiata in piena regola. Antonio Conte si è reso protagonista di scene certamente rivedibili nel corso del match contro il Napoli in Coppa Italia, perso per 1-0 dalla sua Inter. Qualche decisione del direttore di gara Calvarese non è piaciuta al tecnico nerazzurro che per qualche minuto ha urlato di tutto all'arbitro , ricevendo solo un'ammonizione. Al suo fianco il dirigente dell'Inter Lele Oriali che da inizio stafione lo affianca sulla panchina dell'Inter nonostante sia anche un dirigente della Nazionale. Un doppio ruolo che specialmente in questi momenti di forte tensione sul campo gli va stretto, come sottolineato da tanti utenti, soprattutto juventini, sui social. Cosa succederebbe se lo accadesse lo stesso con la Juve? Di certo ci sarebbero polemiche molto maggiori e in tanti lo fanno notare.