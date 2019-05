Antonio Conte non molla Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus è uno dei pallini del tecnico bianconero che avrebbe già voluto naturalizzarlo quando era il tecnico della nazionale italiana. Come scrive il Corriere dello Sport, sono cinque gli obiettivi sul mercato dell'ex allenatore della Juventus: Dzeko della Roma, Barella del Cagliari, Darmian dello United, Lukaku sempre dello United e, appunto, Paulo Dybala che potrebbe rientrare in uno scambio con Mauro Icardi. Nonostante le smentite, l'attaccante nerazzurro è in partenza da Milano dove ha rotto con gran parte dello spogliatoio e della dirigenza.