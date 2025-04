Conte infuriato contro i tifosi del Napoli: l'episodio dopo il goal di McTominay

Getty Images

Conte se la prende con i tifosi del Napoli: l'episodio

Antonionon si contiene più, da almeno venerdì, quando ha iniziato in conferenza stampa ad alzare il tono mandando diversi messaggi a società, ambiente media. Ha continuato poi nel post partita di Monza-Napoli parlando in maniera ancora più chiara : "Io faccio tutto questo per Napoli e i tifosi napoletani e anche per me. Non posso mettere il mio fondoschiena pronto per essere abusato". Ecco, a proposito di tifosi, il tecnico ha battibeccato anche con alcuni presenti allo stadio.Nonostante avesse davanti l'ultima in classifica, non è stata una vittoria facile per il Napoli a Monza; il match è terminato 1-0 grazie alla rete di McTominay. Con il passare dei minuti e il risultato ancora in parità, aumenta la tensione anche dei tifosi napoletani presenti all'U-Power Stadium. Tanto che

Una scena non inedita: era già successo, per esempio, lo scorso 16 marzo, a Venezia, quando la partita finì senza reti e Conte cambiò i primi giocatori dopo la mezz'ora della ripresa. Allora il tecnico si limitò a un gesto di stizza.In questo caso Conte non si è tenuto e dopo il goal decisivo del centrocampista scozzese è uscita tutta la rabbia e l'agonismo dell'allenatore, che si è rivolto in maniera inequivocabile come mostrato dalle immagini di 90° minuto sula Rai. Conte nell'esultare per la rete di McTominaymentre lo staff e gli altri componenti della panchina lo abbracciavano. Un episodio che mostra come non sia un momento facilissimo in casa Napoli nonostante la squadra sia ancora in piena lotta per lo Scudetto."Al tifoso del Napoli non piace il sole e il mandolino, ma vincere. Se non vince, diventa cattivo”, alcune delle parole espresse dal tecnico nel lungo sfogo in conferenza stampa. Dichiarazioni figlie dell'adrenalina che c'era stata fino a pochi minuti prima in campo e che ha portato anche a questo "scontro" verbale tra Conte e alcuni tifosi del Napoli.